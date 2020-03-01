"علاوي" يعتذر عن تشكيل الحكومة العراقية

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء الأحد، إنسحابه من التكليف بشأن تشكيل الحكومة، عقب أن اخفق البرلمان اليوم في عقد جلسة استثنائية، كانت مخصصة لتمرير الحكومة بسبب رفض أغلب الكتل السنية، والكورد، وكتل شيعية.





وتعتبر هذه المرة الثانية التي يخفق فيها البرلمان العراقي في عقد جلسةٍ لمنح الثقة لحكومة علاوي؛ حيث كانت الجلسة الأولى مقررة يوم الخميس الماضي، لكن خلافات حالت دونها.



