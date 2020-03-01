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أول تعليق من ربيع ياسين بعد الخسارة من السنغال فى نصف نهائي كأس العرب

الأحد 01/مارس/2020 - 11:22 م
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ربيع ياسين
ربيع ياسين
محمد جمال
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تلقي منتخب مصر للشباب خسارة اايوم، أمام منتخب السنغال فى مصف نهائي كأس العرب والمقامة بالسعودية بركلات الترجيح 5/6 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب أن الغيابات والإصابات اُرت على آدائنا في البطولة وخاصة بمباراة اليوم وكانت من أسباب الخروج .

وأضاف مدرب المنتخب أن الإستعدادات كانت جيدة جداً وتقيمي الفني للاعبين ممتاز لكن العوامل الأخرى وراء خروجنا اليوم من البطولة بضربات الجزاء ، خاصة مع تعرض ال3 حراس للإصابة خلال البطولة .

وتابع أن لابد من التحضير القوي لمثل هذا البطولات ، لأن المنافسة على الألقاب بكثرة التجارب وتمنيت الإستمرار في البطولة لكن قدر الله ما شاء وفعل .

وقال ياسين مدرب منتخب الشباب أن المنتخب الماضي كان بالفعل أفضل لإن الإستعدادت قبل البطولة كانت أفضل بكثير لكني هذا الجيل يمتلك لاعبين سوبر يستحقون اللعب في الدوري الممتاز.

وأضاف المدرب في تصريحات خاصة مع برنامج البريمو على قناة ten أن الأجيال السابقة كان الإهتمام بها جيد والإستعدادت قبل البطولة كانت أفضل ، مؤكداً أن لابد من الإهتمام القوي بالأجيال الصاعدة لأنها تمتلك مواهب كبيرة تستحق من خلالها التواجد في المراتب الأولى .

وأكمل أن هناك لاعبين في المنتخب الحالي مثل إبراهيم عادل و وأحمد عيد وزياد محمد وغيرهم يلديهم موهبة كبيرة يستطيعو من خلالها تقديم المزيد لأنديتهم وللمنتخب ولابد من الإهتمام بهم .


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