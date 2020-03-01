الإهمال يودي بحياة طفلة في كفرالشيخ

لقيت طفلة بالمرحلة الإبتدائية تبلغ من العمر 10 سنوات، وتقيم بقرية البرانية التابعة لمطوبس بكفرالشيخ، مصرعها غرقًا بترعة القرية أثناء عبورها كوبري خشبي متهالك، لعدم وجود كوبري أخر غيره.



اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد انتشال أهالي قرية البرانية لجثة الطفلة "أ.م" 10 سنوات تلميذة بالمرحلة الابتدائية، ومقيمة بذات القرية، وتبين أن التلميذة انزلقت قدمها أثناء عبورها كوبري خشبي، ما أدى إلى سقوطها بالمياه، ووفاتها غرقًا، وانتشل الأهالي جثتها.



بإنتداب مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة، اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1494 لسنة 2020م، إداري مركز مطوبس، وصرحت النيابة بدفن الجثة.