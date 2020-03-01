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برلماني: جمع 120 مليون جنيه من جميع مواقف مصر "تهريج"

الأحد 01/مارس/2020 - 11:21 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إن عدد المواقف الرسمية للسيارات في مصر 700 موقف، بينما المواقف العشوائية يزيد عن 2250 موقف، أي أن الموقف العشوائية أكثر من الرسمية بثلاثة أضعاف.

وتابع "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن الموقف الرسمية قبل تعويم الجنيه كانت تدخل للدولة 60 مليون جنيهًا سنويًا، وبعد التعويم ارتفعت لـ 120 مليون جنيه في السنة، معقبًا: "جمع 120 مليون جنيه في السنة مواقف مصر تهريج".

ولفت إلى أن عائدات المواقف الغير رسمية تقدر بـ 2.2 مليار جنيه، وهذه الأموال لا تدخل ميزانية الدولة، لأنها غير رسمية.
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