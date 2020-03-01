عادل إمام عن وعكته الصحية: "قاعد في البيت بحل الكلمات المتقاطعة"

شارك الفنان عادل أمام، بمكالمة هاتفية في برنامج " الحكاية"، الذي يعرض على قناة MBC مصر، مع الإعلامي عمرو اديب، ووضح لجمهوره ومحبيه قائلًا:" شوية برد عادي جدا".





وتحدث عمرو أديب بأنه يوجد عادل أمام واحد بس في الوطن العربي، ووجه للزعيم كيف تقضي الوقت هذة الفترة، فرد الزعيم بقرأ جرايد وبحل كلمات متقاطعة وهذة عادة لدي، ووجه "أمام" رسالة للشعب المصري، ربنا يبعد عنكم كل مكروح وتظل قلوبكم سمحه ومحبه وجميلة.





والجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام، تغيب أمس عن حفل تكريمه بالمهرجان الكاثوليكي، وفسر المخرج رامي إمام، عن سبب التغيب والذي حضر التكريم بالنيابة عن والده، قائلًا:" أنه يعاني نزلة برد شديدة، تلزمه الفراش ممازحًا الحضور "مش كورونا".





ويذكر أن الفنان شريهان دعت له خلال التغريدة " ‏اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه ‎#عادل_إمام".





وقد أنتهى الفنان عادل أمام من تصوير مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه والدخول به في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، يقدم الزعيم دور رجل أعمال يدعي نور عبد المجيد فالنتينو، وهو صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه طوال الأحداث المسلسل مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس، وتتواصل الأحداث بعد ذلك لدخوله في قصة عاطفية، يشاركه هذا للعمل الفنان محمد كيلاني، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني.



