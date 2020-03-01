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شعبة الادوية: فيروس كورونا ليس ضمن الحرب البيولوجية

الأحد 01/مارس/2020 - 11:15 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
داليا الحسين
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قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية إن الدولة المصرية بأعلى مستوياتها مهتمة بملف مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، لافتًا إلى أن الفيروس ليس ضمن حرب بيولوجية ولكنه تحور "جيني"؛ وهذا يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، معقبًا: "لو دولة كانت مسئولة عن نشر الفيروس لن تأمن أن يأتي إليها.. الفيروس كائن صغير جعل العالم يلف وهذه قدرة القادر الذي بيده الشفاء ".

وأضاف "عوف "، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن هناك استنفار في وزارة الصحة وفي كل منافذ الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك تدريب للطاقم الطبي على التعامل مع الحالات المصابة إذا تم اكتشافها.

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: " معظم الحالات التي ظهر عليها فيروس كورونا كانت في دول منتشر فيها الفيروس ".
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