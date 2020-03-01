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عادل إمام عن شائعة وفاته: "عايزني أموت ليه"

الأحد 01/مارس/2020 - 11:16 م
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عادل امام
عادل امام
هدى عبدالرازق
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طمأن الفنان عادل إمام، جمهوره على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه مصاب بنزلة برد عادية، معقبا: "أنا في البيت وبحل كلمات متقاطعة".

ورد "إمام"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، على شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا، قائلا: "عايزني أموت ليه"، موجها رسالة إلى جمهوره، "يارب يبعد عنكم كل مكروه، ويملى قلوبكم محبة".

وكشف الفنان عادل إمام، أنه انتهى من تصوير مسلسله الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
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