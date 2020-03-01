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4 مباريات نارية تنتظر ميلان في شهر مارس

الأحد 01/مارس/2020 - 11:07 م
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ميلان
ميلان
محمد الدمتناوي
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ينتظر فريق أي سي ميلان، مواجهات قوية وساخنة في شهر مارس في الدوري الإيطالي، وبطولة كأس إيطاليا.

حيث يلتقي فريق أي سي ميلان أمام يوفنتوس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ترتيب أي سي ميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل أي سي ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.

ويستعرض لكم"الفجر الرياضي"، مواجهات أي سي ميلان في شهر مارس.

يفتتح ميلان مواجهات الشهر بمباراة يوفنتوس في إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، يوم الأربعاء 4 مارس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ثم يحل ميلان ضيفا ثقيلا على فريق ليتشي، يوم الأثنين 9 مارس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويستضيف ميلان فريق روما يوم الأحد 15 مارس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويختتم ميلان مباريات الشهر بمباراة سبال، يوم 21 مارس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.
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