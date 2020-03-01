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تعرف على مُمارسة طقس الصوم الأربعيني في الأديرة الأرثوذكسية

الأحد 01/مارس/2020 - 11:06 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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قال المُطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي بأسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أن يوم الإثنين التالي لأحد مرفع الجبن يطلق عليه "إثنين الراهب". ويصوم فيه المؤمنين الأرثوذكس صيام إنقطاعي حتى الغروب تشبهًا بالرهبان. وفي بلاد مثل اليونان وقبرص وروسيا وغيرهم تعطل فيه جميع الأعمال، أي أنه يوم عطلة.

وأوضح " نيقولا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"، أن في الأديرة الأرثوذكسية يٌفرض صوم إنقطاعي، بدون طعام ولا ماء، لمدة ثلاث أيام على جميع الرهبان ولا ترتب فيها مائدة للطعام.

وأضاف: أما الذين لهم ظروف صحية خاصة فيُسمح لهم بالأكل في قلاياتهم ويكون طعامهم نيء بدون تعرضه للنار وبدون زيت، مثل الفول السوداني غير المُحمص والزيتون جاف وما هو مثلهما.

وأكد أن الثلاثة أيام الصوم الانقطاعي تنتهي في غروب يوم الأربعاء، والتناول في خدمة صلاة القدسات السابق تقديسها، ثم يُسمح ترتب مائدة للطعام، وذلك لمن قطع صيامه ويكون طعام صيامي نباتي ولمرة واحدة في اليوم بعد صلاة الغروب.

وتابع: وبعد الثلاث أيام الصوم الإنقطاعي، يُسمح لبعض الرهبان، بسماح من أبيهم الروحي، بأن يواصلوا هذا الصوم الإنقطاعي مدة سبعة أيام، أي حتى يوم الأحد الجديد " أحد الأرثوذكسية"، وبعد ذلك يمارسوا الصوم المسموح فيه بأكل طعام صيامي نباتي ولمرة واحدة في اليوم بعد صلاة الغروب.
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الكلمات المفتاحية

المُطران نيقولا أنطونيو الصوم الأربعيني الرى

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