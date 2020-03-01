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لهذا السبب رامي جمال يوجه الشكر لحمادة هلال وهشام عباس

الأحد 01/مارس/2020 - 11:46 م
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رامي جمال
رامي جمال
شيماء يونس
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استضيف اليوم الفنان الشاب رامي جمال، على قناة نجوم إف إم، عبر برنامج “أجمد 7” مع الإعلامية جيحان عبد الله، وتحدث من خلاله عن ألبومه الأخير “أنا لوحدي”، إنتاج شركة “نجوم ريكوردز”، ووضح أن اسم  الألبوم " أنا لوحدي عكس ما يحدث معه في الحقيقة والفترة الماضية رأيت نعم كثيرة من ربنا أهمهم حب الناس ودعم كبير من جمهوره الذي يعرفني والذين لا يعرفونني وعائلتي، وحاسس عائلتي كبرت جدًا”.

وتحدث "جمال" عن ما حدث معه عند عرض المشاركة على الممثلين والمغنيين في أداء أغنية "سقف"، حيث كان خائفًا من عند العرض على المطربين، ووضح قائلا:" فمن الممكن ممثل أو لاعب كرة أن يوافق على أداء  lip" sync"، وهو تحريك الشفتين مع الأغنية المحضرة مسبقا، فالمطربين لديهم حسابات كثيرة في الوطن العربي، لكن هشام عباس و حمادة هلال كسروا القاعدة فبشكرهم جدا بسبب تواضعهم وبشكرك وأنت بالنسبة لي مثل أعلي من وقت معرفتك في هذة المهنة وحبك لكل الناس وتواضعك وبتعلم منك وبشكرك أنك كنت معانا في سقف".

 ووضح الفنان هشام عباس كيف بدأ معه العرض على المشاركة في أغنية " سقف"، وذلك بالتزامن مع ذهابه إلى الموزع " توما" وعرض عليه أغنية لها علاقة برامي جمال، وأوضح له أن الأغنية وفكرتها رائعة ويشارك به عدد من الأفراد كعمل جماعي، فلاقى ترحيب من قبل هشام عباس، وأنه يحب رامي جمال ولا بد من المشاركة في هذا العمل، ومن ناحية آخرى لحن رامي جمال " عباس" أغنية "أوعدك"، وأنها من الأغاني المفضلة عند الفنان هشام في الحفلات والأفراح.

و أنهى الفنان هشام عباس المكالمة بتوجيه رسالة للفنان رامي جمال قائلا: " بأن الله رزقه بحب الناس وصحابك، ويعتبر أهم من الشهرة والفلوس ودي حاجة لازم تسعدك، ومتشكرنيش على حاجة، وأنا عملتها من غير تفكير وتعتبر حاجة جميلة وخير".

ويذكر أن الفنان هشام عباس يشارك غدًا الأثنين، في حفل غنائي للمرة الأولى في محافظة قنا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دندرة الموسيقي، على مسرح جامعة جنوب الوادي، وقد وضحه أن هذا الحفل يضم عدد من المغنين مثل " مدحت صالح، الفنان علي الحجار، والفنانة دينا الوديدي".

والجدير بالذكر أنه ظهر فى كليب "سقف" عديد من نجوم التمثيل والغناء والرياضة والإعلام، ويأتى على رأسهم أحمد السقا، وإسعاد يونس وعمرو يوسف، وهشام جمال، وحمدى الميرغنى، وحسن الرداد، وعلى ربيع، ومحمد أوس أوس، وشيماء سيف، ومحمد عبد الرحمن، والشيف علاء الشربينى، وعمرو سعد، وهنادى مهنى، وأحمد السعدنى، ومى عمر، وهشام ماجد، وكريم عبد العزيز، وحمادة هلال، وأكرم حسني، وهشام عباس، ونسمة عبد العزيز، وخالد عليش.
لهذا السبب رامي جمال يوجه الشكر لحمادة هلال وهشام عباس
لهذا السبب رامي جمال يوجه الشكر لحمادة هلال وهشام عباس
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