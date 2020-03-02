اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" أمام دائرة جديدة

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنوب المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس أولى جلسات محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".



تعقد الجلسات أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.



وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار، التنحي عن نظر محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" وأمرت بإحالتها لمحكمة إستئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرة لنظرها.



وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.



وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.



وأثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.



وكما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو "م. م. ا" ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف. ح لبيب" المدير المالى لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.



وتقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو ف يحقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 2552011 حتى 29102015 وذلك على النحو التالي: التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.

