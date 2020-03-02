"القاتل الصامت".. كيف تحمي نفسك من كوارث " المدفأة الكهربائية"





وبين السطور التالية ترصد " الفجر " أسباب حدوث ماس كهربائي أو حرائق بسبب المدفاة الكهربائية، وطرق التعامل معه، وطرق الوقاية لمنع حدوث كوارث.



أسباب حدوث ماس كهربائي أو حرائق بسب المدفأة:



اللجوء إلى شراء مدفأة كهربائية رخيصة الثمن لتوفير المال.



ترك المدفأة الكهربائية تعمل لفترة طويلة.



استخدام وصلات كهربائية رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



الوصلات الكهربائية العشوائية وزيادة الأحمال على المفاتيح الكهربائية.



طرق التعامل



عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من المدفأة الكهربائية، يجب فصل التيار الكهربائي فورا، واللجوء إلى فني صيانة، لإصلاح الأعطال قبل توصيلها بالتيار الكهربائي مرة آخرى.



طرق الوقاية من مخاطر المدفأة الكهربائية



عدم شراء المدفأة الكهربائية الرديئة الصنع والغير مطابقة للمواصفات القياسية.



عدم وضع المدفأة الكهربائية بجوار أي مواد تساعد على الإشتعال "مفروشات، أخشاب، ستائر وغيرهم".



تشغيل المدفأة الكهربائية قبل النوم لتدفئة الغرفة، ثم إغلاقها، وعدم النوم وهي تعمل.



توصيل المدفأة الكهربائية بمفتاح الكهرباء بشكل مباشر، وإستخدام وصلات كهربائية مطابقة للمواصفات القياسية.



عدم ثني سلك التوصيل الكهربي لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك.



توصيل الأسلاك الكهربائية بمفاتيح كهربائية بعيدا عن أماكن السير.



مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يلجأ الكثيرون إلى استخدام المدفأة الكهربائية، لتدفئة المنازل، لكن في بعض الأحيان تتحول المدفأة الكهربائية من مصدر لحماية الأشخاص من بروده الطقس، إلى كوارث لهم، وحرائق بمكان استخدامها أو حالات اختناق، بسبب الاستخدام السيئ أو الأجهزة الرديئة الصنع وغير المطابقة للمواصفات القياسية، أو تشغيلها لفترات طويلة.