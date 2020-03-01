أول تعليق من كهربا بعد استبعاده من مباراتي صن داونز





حرص محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على نشر رسالة له، بعد استبعاده من مواجهتي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ونجح الأهلي في الفوز على صن داونز 2-0، بدون كهربا، أمس السبت، على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.





ونشر كهربا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "النية الطيبة تجلب لك الخير، فعلى قدر النوايا تكون العطايا".





وأكمل: "لذا ضع نية الخير في قلبك، وسيتولى الله أمرك".





يذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كهربا من قائمة الفريق المتجهة إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز في إياب دور الـ8 الإفريقي، يوم 7 مارس الجاري.



