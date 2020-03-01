مباريات توتنهام هوتسبير في مارس .. بداية متعثرة أمام الذئاب ومعركة حسم في دوري أبطال أوروبا

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خسارة كبيرة أمام ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين لصالح «السبيرز» في أولى مباريات الفريق في شهر مارس ضمن إطار منافسات الجولة الـ28 من مسابقة البيرميرليج.







توتنهام هوتسبير يخسر بثلاثية في افتتاح شهر مارس



ويبدو أن بداية شهر مارس لم تكن جيدة لعشاق ومحبي توتنهام هوتسبير حيث تلقى الفريق خسارة كبيرة أمام ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية سجلها، مات دوهرتي ودييجو جوتا وراؤول خيمينيز في الدقائق 27 و57 و72، فيما أحرز ثنائية السبيرز، ستيفن بيرجوين في الدقيقة 13، وسيرجي أورييه في الدقيقة 45.





ترتيب توتنهام هوتسبير عقب خسارة مطلع مارس



بهذا الفوز ارتقى ولفرهامبتون إلى المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 40 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





مباريات توتنام هوتسبير في مارس



ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مباريات فريق توتنهام هوتسبير في شهر مارس والتي أبرزها على الإطلاق مباراة الفريق أمام فريق أر بي ليزبيج في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفيما يلي لقاءات الفريق في شهر 3 الجاري بتوقيت القاهرة:-