المصالحة الروسية: لا يمكن ضمان أمن الطيران التركي فوق سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسية في سوريا، أن موسكو لم تعد قادرة على ضمان سلامة الطائرات التركية في سوريا، بعدما أغلقت حكومة البلاد المجال الجوي في إدلب.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا أوليج جورافليوف، قوله: "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية في سوريا".

وكانت الحكومة السورية قالت، في وقت سابق الأحد، إنها ستتعامل مع أي طائرة تحلق في المجال الجوي فوق شمال غربي البلاد، خاصة إدلب، كهدف معاد.

وأكدت أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي السوري في تلك المنطقة على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.

وتزامن ذلك مع استهداف القوات التركية، مقر قيادة القوات الروسية في مدينة منبج، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنه رصد قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات الجيش السوري بريف منبج الغربي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن القصف على العريمة استهدف مبنى قيادة القوات الروسية ومقرا لقوى الأمن الداخلي.

ولم يكشف المرصد في بيانه معلومات عن وقوع أي خسائر بشرية، لكنه أوضح أن القصف أسفر عن نزوح عشرات المدنيين من مناطقهم.