Advertisements
Advertisements
Advertisements

المصالحة الروسية: لا يمكن ضمان أمن الطيران التركي فوق سوريا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن مركز المصالحة الروسية في سوريا، أن موسكو لم تعد قادرة على ضمان سلامة الطائرات التركية في سوريا، بعدما أغلقت حكومة البلاد المجال الجوي في إدلب.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا أوليج جورافليوف، قوله: "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية في سوريا".

وكانت الحكومة السورية قالت، في وقت سابق الأحد، إنها ستتعامل مع أي طائرة تحلق في المجال الجوي فوق شمال غربي البلاد، خاصة إدلب، كهدف معاد.

وأكدت أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي السوري في تلك المنطقة على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.

وتزامن ذلك مع استهداف القوات التركية، مقر قيادة القوات الروسية في مدينة منبج، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وقال المرصد إنه رصد قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات الجيش السوري بريف منبج الغربي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن القصف على العريمة استهدف مبنى قيادة القوات الروسية ومقرا لقوى الأمن الداخلي.

ولم يكشف المرصد في بيانه معلومات عن وقوع أي خسائر بشرية، لكنه أوضح أن القصف أسفر عن نزوح عشرات المدنيين من مناطقهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

المصالحة الروسي المجال الجوي في إدلب القيادة الروسية الرى

أخبار تهمك

أول رد من فعل من كارتيرون بعد أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعة

"حماية المستهلك" يصدر بيان بخصوص أسعار السجائر الجديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة ومفاجأة كبيرة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تشكيل ناري لبرشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"يلا كورة" مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 1-3-2020

منذ أقل من ساعة

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ 41 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ريال مدريد real madrid vs barca live

منذ ساعة و 23 دقيقة

مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط ماتش BARCA يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعة

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

النظام السوري يقصف مناطق التهدئة بريف إدلب

الجيش السوري يعلن دخول مدينة منبج غدا الأحد

مقتل 5 مدنيين في غارات على إدلب

عاجل.. أمريكا تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب

أول تعليق من روسيا على الضربة الجوية الأمريكية بإدلب السورية

القوات التركية تعلن إسقاط طائرة هليكوبتر سورية في حلب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

09:50 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة ومفاجأة كبيرة

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status