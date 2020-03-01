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الجوازات تكشف عقوبة مخالفة عدم تجديد هوية المقيم ومدة "تأشيرة الخروج"

الأحد 01/مارس/2020 - 09:54 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال، في حال عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة.

وجاء هذا الإعلان ردًّا على سؤال يقول صاحبه: أنا سويت خروج نهائي، ثم جلست مدة شهرين من بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي.. "هل يحق لي أن أمدد مدة أكتر من شهرين؟".

وقالت "الجوازات" في ردها: "في حال عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة، تُفرض غرامة 1000 ريال؛ ليتمكن من إلغاء التأشيرة، وإعادة إصدار أخرى جديدة"، مؤكدةً على سريان صلاحية "هوية مقيم" كي يتمكن المستفيد من إتمام الإجراء.

كما أكدت على أن عدم تجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أيام من انتهائها؛ يُعرضه للغرامة المالية والإبعاد في حالة تكرار المخالفة، موضحةً أن الغرامة في المرة الأولى تصل إلى 500 ريال، وفي المرة الثانية ترتفع إلى 1000 ريال، ويتم الإبعاد في الثالثة.

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الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية الجوازات

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