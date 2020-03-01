وزير الخارجية السابق: سلوك إثيوبيا لا يتلاءم مع الأخوة الإفريقية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، إن سلوك إثيوبيا منذ بداية مفاوضات سد النهضة، لا يتلاءم مع مبادئ الأخوة الإفريقية، ويتصرفون مع مصر بمنطق الاستعلاء، مشيرًا إلى أن مصر صبرت كثيرًا على هذا السلوك الإثيوبي، وهذا كان أمرًا مطلوبًا.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن تصرفات إثيوبيا في المفاوضات كشفت للمجتمع الدولي بأنها دولة متعنته، مشيرًا إلى أن إثيوبيا كان عليها أن تدخل في مفاوضات مع مصر، منذ البداية بحسن النية مع الإلتزام بعدم الاضرار بالمصالح التاريخية لمصر في نهر النيل.



وأشار إلى أن أسلوب أديس أبابا الاستعلائي في المفاوضات غير مقبول، مضيفًا أن أمريكا عندما تدخلت في المفاوضات، كانت تهدف للوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لجميع الاطراف، وهذا الأمر كان واضح منذ اللحظة الأولى لرعاية الجانب الامريكي للمفاوضات، ولذلك استمرت مصر في المفاوضات حتى النهاية، وقامت مؤخرًا بالتوقيع بالأحراف الأولى على الاتفاق الذي حدث برعاية أمريكا.

