الوزراء: نقل 53 ألف موظف للعاصمة الإدارية بالمرحلة الأولى

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن العمل في العاصمة الإدارية الجديدة مستمر على مدار الـ 24 ساعة، موضحا أنه سيتم نقل 53 ألف موظف خلال المرحلة الأولى إلى العاصمة الإدارية.



وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه لن ينقل أي مؤسسة أو هيئة تتعامل مع الجمهور خلال المرحلة الأولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن العمل في العاصمة الإدارية سيكون مميكن بالكامل، ولن يكون هناك تعامل بالأوراق.



وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه تم تقييم كل الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، منوها بأن الموظفين الذين سيتم نقلهم ممثلين لكل الوزارات.

