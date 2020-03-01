رانيا يوسف تشعل إنستجرام بوصلة رقص شرقي (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص على أنغام أغنية غربية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت رانيا، خلال مقطع الفيديو مرتدية"بلوزة دانتيل مكشوفة الصدر باللون الابيض وجيبه قصيرة فوق الركبة باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل وعلى يدها بليزر باللون الاسود وابرزت إطلالتها بحقيبة باللون الاسود وسلسلة".ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد قائلًا:"قمر السعادة لقلبك" وأضاف آخر"دائمًا كده رايقه وسعيدة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يخربيت جمالك".يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل"الآنسة فرح"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة عارفة عبد الرسول وتامر فرج وأحمد مجدي.