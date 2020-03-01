الثلاثاء.. عرض 14 متهماً علي غرفة المشورة بطرة (أسماء)

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تجديد حبس 14 متهمًا فى القضية 1338 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث 20 سبتمبر " وذلك بجلسة بعد غد الثلاثاء الموافق 3 مارس.



والمعروضون هم كل من:

١- ابو بكر الصديق فراج ابراهيم محمد

٢-حازم محمود محمود عبد الكريم

٣-حسنى محمد عباس كيلانى

٤-حلمى حفظى محمد عبد الله

٥-سالم عبد الكريم جمعه عبد الله

٦-سامى عبد اللطيف سيد محمد

٧-عصام الدين محمد الكومى قطب

٨-عماد ابراهيم كرم محمد

٩-فتحى محمد بريقع عبد الجليل

١٠-محمد احمد حسن على ايوب

١١-محمد عبد الله عبد الفتاح ابراهيم

١٢-مدحت السيد محمد عبد الله

١٣-فنجرى صلاح حسن عيسى مهدى

١٤-محمد التابعى ابراهيم محمد