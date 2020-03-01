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الثلاثاء.. عرض 14 متهماً علي غرفة المشورة بطرة (أسماء)
الأحد 01/مارس/2020 - 09:53 م
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مـروة هيـكل
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تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تجديد حبس 14 متهمًا فى القضية 1338 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث 20 سبتمبر " وذلك بجلسة بعد غد الثلاثاء الموافق 3 مارس.
والمعروضون هم كل من:
١- ابو بكر الصديق فراج ابراهيم محمد
٢-حازم محمود محمود عبد الكريم
٣-حسنى محمد عباس كيلانى
٤-حلمى حفظى محمد عبد الله
٥-سالم عبد الكريم جمعه عبد الله
٦-سامى عبد اللطيف سيد محمد
٧-عصام الدين محمد الكومى قطب
٨-عماد ابراهيم كرم محمد
٩-فتحى محمد بريقع عبد الجليل
١٠-محمد احمد حسن على ايوب
١١-محمد عبد الله عبد الفتاح ابراهيم
١٢-مدحت السيد محمد عبد الله
١٣-فنجرى صلاح حسن عيسى مهدى
١٤-محمد التابعى ابراهيم محمد
والمعروضون هم كل من:
١- ابو بكر الصديق فراج ابراهيم محمد
٢-حازم محمود محمود عبد الكريم
٣-حسنى محمد عباس كيلانى
٤-حلمى حفظى محمد عبد الله
٥-سالم عبد الكريم جمعه عبد الله
٦-سامى عبد اللطيف سيد محمد
٧-عصام الدين محمد الكومى قطب
٨-عماد ابراهيم كرم محمد
٩-فتحى محمد بريقع عبد الجليل
١٠-محمد احمد حسن على ايوب
١١-محمد عبد الله عبد الفتاح ابراهيم
١٢-مدحت السيد محمد عبد الله
١٣-فنجرى صلاح حسن عيسى مهدى
١٤-محمد التابعى ابراهيم محمد
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