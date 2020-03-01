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مصر تضئ واجهات آثارها بعلم الصين تضامنا معها ضد كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:45 م
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الاضاءة
الاضاءة
حسام زيدان
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أضاءت مصر متمثلة في وزارة السياحة والآثار واجهات عدد من أبرز معالمها الآثرية السياحية بلون علم دولة الصين إعلانًا لتضامن الشعب المصري مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا.

وقامت وزارة السياحة والآثار بإضاءة واجهات قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة ومعابد الكرنك في الأقصر، ومعبد فيلة في أسوان باللون الأحمر ولون علم دولة الصين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بمساندة الشعب الصيني وإرسال المساعدات الطبية والدوائية، كما توجهت وزيرة الصحة المصرية في زيارة طارئة للصين لتقديم تلك المساعدات والوقوف على آخر تطورات الوضع وآخر ما صلت إليه الخبرات الصينية في مواجهة كورونا.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد افتتحت متحف الغردقة في البحر الأحمر بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وبالتعاون مع القطاع الخاص، وقد تفقد رئيس الوزراء إجراءات الحجر الصحي بمطار الغردقة، وتم إجراء عدة بيانات عملية على عمليات الحجر وكيفية تنفيذها، والتي صرحت وزيرة الصحة أنها طبقًا للمواصفات العالمية.
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الكلمات المفتاحية

متحف الغردقه فيروس كورونا علم الصين الصحة السياحة والآثار

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