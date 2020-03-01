أول رد من فعل من كارتيرون بعد أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن استيائه الشديد بسبب الأزمة التي شهدها مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأحد.





وكان لاعبو الزمالك قد غادروا المران ورفضوا خوض التدريبات اليوم الأحد، قبل مباراة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم.

وتضامن كارتيرون مع اللاعبين، وأكد أنه لابد من منحهم حقوقهم مثلما يقدمون أداء جيدا في الملعب ويحصلون على البطولات، وهو ما شاهده الجميع خلال الأيام الماضية.