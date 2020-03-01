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5 مباريات مرتقبة لباريس سان جيرمان في مارس 2020 .. تعرف عليهم

الأحد 01/مارس/2020 - 09:38 م
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن
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يتطلع عشاق الدوري الفرنسي لمشاهدة مباريات باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي لمشاهدة مبارياته في شهر مارس، حيث يتطلع باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي كما يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في البطولة في المواسم الماضية.

يحتل باريس سان جيرمان حاليًا المركز الأول في جدول الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 22 مباراة وخسر مبارتين وتعادل في 3 مباريات. يعتبر كلا من الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من أبرز نجوم الفريق.


كما أنه هناك صراع بين كبار أندية أوروبا على هذين النجمين، حيث كان يتنافس كلا من ريال مدريد وغريمه برشلونة للفوز بخدمات البرازيلي نيمار في الصيف الماضي؛ كما تشير العديد من التقارير إلى اقتراب رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

يقود الألماني توماس توخيل باريس سان جيرمان بالقائمة التالية :-

حراسة المرمى : أريولا وبولكا
خط الدفاع : تياجو سيلفا وكيمبمبي وكيرير وماركينوس ومونيير وخوان برنات وكورزاوا وديالو وباكر وداجبا ونوسوكي وزاجري وكواسي
خط الوسط : فيراتي وبارديس وانخل دي ماريا وبابلو سارابيا وجيويو وأندير هيريرا ودراكسلر
خط الهجوم : كيليان مبابي وكافاني ونيمار دا سيلفا وخيسي وتشوبو موتينج

ويرصد الفجر الرياضي مباريات باريس سان جيرمان في شهر مارس ..

* الدوري :
- السبت 7 مارس 2020 : ستراسبورج وباريس سان جيرمان الساعة السادسة والنصف مساء
- الأحد 15 مارس 2020 : باريس سان جيرمان ونيس الساعة العاشرة مساءً
- الأحد 22 مارس 2020 : مارسيليا وباريس سان جيرمان الساعة العاشرة مساءً

* كأس فرنسا :
- الأربعاء 4 مارس 2020 : ليون وباريس سان جيرمان الساعة العاشرة والعاشرة مساءً

* دوري أبطال أوروبا :
- الأربعاء 11 مارس 2020 : باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند الألماني الساعة العاشرة مساءً
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