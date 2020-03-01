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وزير الخارجية: لا يحق لأحد أن يتخذ قرارات أحادية فيما يتعلق بالأنهار
الأحد 01/مارس/2020 - 09:38 م
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أمنية فوزي
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه لا يحق لأحد أن يتخذ قرارات أحادية فيما يتعلق بقضايا الأنهار.
وأوضح "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن الإخطار بعدم مشاركة إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة جاء بتاريخ 25، أي بتاريخ متأخر جدًا.
وأشار وزير الخارجية، إلى أنه كان هناك رغبة في عرقلة الاتفاق النهائي، لافتً إلى أن هناك مطالبات الآن بوقت إضافي.
وأوضح "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن الإخطار بعدم مشاركة إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة جاء بتاريخ 25، أي بتاريخ متأخر جدًا.
وأشار وزير الخارجية، إلى أنه كان هناك رغبة في عرقلة الاتفاق النهائي، لافتً إلى أن هناك مطالبات الآن بوقت إضافي.
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