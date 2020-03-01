متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس: يُسمح في الصوم الأربعيني بالمأكولات البحرية

قال المُطران نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن الكنيسة تسمح في فترة الصوم الأربعيني بالمأكولات البحرية مثل الأخطبوط والكاليماري والجمبري في كنائس اليونان وروسيا وباقي كنائس الروم الأرثوذكس.



وأوضح « نيقولا»، في تصريحاته عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن هذه المأكولات البحرية يُمنع أكلها في الأسبوع الأول من ااصوم ويومي الأربعاء والجمعة من كل إسبوع بالإضافة إلى إسبوع الألآم.



وتبدأ بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، غدًا الإثنين، أول أيام الصوم الأربعيني، ويستغرق أربعين يومًا، يليه الإحتفال بعيد القيامة.



والصوم الأربعيني هو أحد فترات الصيام حسب الديانة المسيحية يبدأ بحسب طقس الكنيسة الشرقية يوم الإثنين، أما في التوقيت اللاتيني يكون في يوم أربعاء الرماد.



وهو اليوم الأول التي تبدأُ فيه الكنيسة اللاتينية الصوم الكبير ويكون يوم الأربعاء، ويكون بعد الكلدان بيومين، ولا تَعُّـدُ أيام الآحاد من أيام الصوم.



والصوم في الكنيسة القبطية الارثوذكسية يبدأ يوم الاثنين بحسب التوقيت الشرقي ويتخلله عدة طقوس متفردة عن غيرها من المناسبات الدينية والتي تتمثل في إقامة صلوات عشية يومي السبت والأحد فقط على أن تستكمل الكنيسة وألحانها التي تقام في الكنائس حينها بالخشوع، فضلًا عن ترديد الألحان الصوم التذللية بدون استخدام الدف، ويرفع بالخور المقدس باكرً أى في الصبح على أن يكون منفصلًا عن القداس والصلوات.



ويستغرق أيام الصوم الكبير في القبطية الأرثوذكسية، 55 يومًا، وهو أحد العبادات ذات المكانة الخاصة إذ يعد واحدًا من الأصوام السيدية من الدرجة الاولى نسبةً لقيامة السيد المسيح من بين الاموات، كما يضم عدد من الأحداث التاريخية والواقع التي وثقت سيرته.