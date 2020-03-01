النيابة تطلب الاستعلام عن حالة طفل تعرض للاغتصاب في حلوان

طالبت نيابة حلوان الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل اغتصب علي يد جاره بحلوان واصابته بنزيف حاد، تمهيدا للاستماع الي اقواله في الواقعة، كما أمرت النيابة بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية عندما تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أسرة طفل يدعى "ياسر"، 8 سنوات، ومقيم بمنطقة المثلث، يتهموا جارهم شاب يدعى "إسلام"، 16 سنة، ومقيم بذات العنوان الأول، بالاعتداء الجنسي على طفلهم، وإصابته بنزيف حاد، وتهديد بالقتل في حالة إخبار والديه.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث حلوان، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.