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سامي عبدالعزيز: الأزمات فرصة للمتربصين بنا للضرب في قدراتنا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:36 م
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الدكتور سامي عبدالعزيز
الدكتور سامي عبدالعزيز
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سامي عبدالعزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن قدر المسئول العام أن يهاجم، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أزمة كبيرة اهتزت لها دول العالم.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن المتربصين بمصر يجدون في وقت الأزمات فرصة ذهبية للضرب في قدراتنا، مؤكدا أن تحرك وزارة الصحة المصرية في التعامل مع الأزمة جيد جدا.

وأضاف العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، "نفسي أشوف تحرك للأحزاب في الأزمات"، لافتا إلى أن الدولة لن تواجه الأزمة بمفردها، مقترحا أن يكون هناك عداد على كل شاشات التليفزيونية لمتابعة وضع وجود أي حالات إصابة أم لا.
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