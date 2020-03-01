دنيا عبدالعزيز: أحب لقب ممثلة شاطرة وليس النجمة ساطعة

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، فيديو على صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال لقاء خاص لها على قناة MBC، مع الإعلامي مصطفى أغا في برنامج صدى الملاعب، وتحدثت عن علاقتها بالرياضة بشكل عام وتطرقت للفن بشكل خاص.



وكشفت دنيا عن حلمها وما حققته وما تنتظر تحقيقة، فهي فتاة ذي 37 عاما، تتمتع بأسلوبها السهل الممتنع، رغم تواجدها منذ الصغر في المجال الفني إلا انها توضح أن أمامها الكثير لتنجزه، حيث وضحت أن لديها الكثير والكثير لم يخرج للنور بعد، ولم تأخذ مكانها الحقيقي، وذلك ليس بسبب أشخاص.



ووضحت "عبدالعزيز" عن أمنيتها قائلة:" أتمني أعوض كتير في شغلي الفترة القادمة"، وتحدثت عنا ما أنجزتة قائلة:" أن يتقال عني أني ممثلة كويسة وشاطرة، هذا يعتبر اهم كثيرا من كوني نجمة ساطعة والنجمة الاولى، طبعا دا حلم أي حد بس أفضل ليا ان يتقال عليا نجمة شاطرة، الحمد لله حاجه بتسعدي من كل الناس و الجمهور واي حد كتب عليا كلمة حلوة من نقاد ومخرجين واساتذة كبار اختاروني للمشاركة في الأعمال، ويعتبر هذا شرف كبير لي".



والجدير بالذكر أن دنيا شاركت في مسرحية " حب رايح جاي"، إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، ، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي،عملي فني أستعراضي كوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهواري، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق.



يذكر أن دنيا تستعد لخوض السباق الرمضاني في مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، نور اللبنانية ونجلاء بدر وإدوارد وعبدالعزيز مخيون وريم سامي و محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وكوكبة من النجوم، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



ومن ناحية آخري شاركت في مسلسل "قيد عائلى" ، وتدور أحداثه حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة بسبب صراع على الميراث، وتقدم دنيا شخصية "هالة الخولي" إحدى بنات "فضل الخولي" الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله، المسلسل تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ، بالأشتراك مع عدد من الفنانين منهم عزت العلايلي، بوسى، ميرفت أمين، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى.