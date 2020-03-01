دنيا عبدالعزيز: "بخاف من ركوب الخيل والسباحة ورياضتي المفضلة الرقص"



وكشفت "عبد العزيز" عن ما يتطلبة راقص البالية، أن يبدأ من صغره، وليس على كبير على حد قولها، وله أذن موسيقية، يمتلك لياقة جسدية، ويمتلك نظام أكل وأسلوب حياة جيد".



ويشار إلى أن "عبدالعزيز"، عبرت عن خوفها الشديد، من ركوب الخيل والسباحة على حد سواء، لأنها تعتبر من الألعاب التي لا يوجد بها تحكم، ووضحت ذلك قائلة:" أن بخاف جدا من ركوب الخيل، على فرض أن الحصان جرى بشكل سريع فلن أستطيع التحكم به، وكذلك الغطس فأنا أخر حد يفكر يغطس"، لكن عبرت عن حبها الشديد للسواقة، فقد شبهها من حولها بالأولاد، فقد تعلمت السواقة منذ الصغر، وتفاجأ أهلها بأمر معرفتها بالسواقة، ووضحت أنها تشعر بأنها المتحكمة رغم وجود مؤثرا خارجية إلا انه يتطلب منك ذهن يقظ.



يذكر أن دنيا تستعد لخوض السباق الرمضاني في مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، نور اللبنانية ونجلاء بدر وإدوارد وعبدالعزيز مخيون وريم سامي و محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وكوكبة من النجوم، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



ومن ناحية آخري شاركت في مسلسل "قيد عائلى" ، وتدور أحداثه حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة بسبب صراع على الميراث، وتقدم دنيا شخصية "هالة الخولي" إحدى بنات "فضل الخولي" الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله، المسلسل تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة مع عدد من الفنانين منهم بوسى ميرفت أمين، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى.



شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها على صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لقاء خاص لها على قناة MBC، مع الإعلامي مصطفى أغا في برنامج صدى الملاعب، وتحدثت عن علاقتها بالرياضة بشكل عام وتطرقت للفن بشكل خاص.وضحت دنيا أن هناك علاقة حب بينها وبين الرياضة وتداوم على ممارسة الرياضة في وقت غير أوقات العمل، وقالت :" بروح الجيم في أوقات مفيش فيها شغل، بحب أرقص بشكل مستمر حتي لو في البيت، ومن صغري أتعلمت رقص بالية ففكرة الحركة والرياضة شئ أساسي".