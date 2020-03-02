7 إجراءات اتخذتها مصر لمواجهة فيروس الكورونا





وتستعرض الفجر 7 إجراءات قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس.



1-كروت مراقبة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه الوزارة توزيع كروت المراقبة الصحية على جميع الرحلات القادمة من البلاد المبوءة بالفيروس كورونا حتى يسجل الركاب بياناتهم في الطائرة.



وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي، بمطار القاهرة، أن الحكومة أضافت خانات جديدة في كروت المتابعة عن أخر الدول والأماكن التي زارها الشخص خلال فترة الأسبوعين الماضيين، فضلا عن خانة بظهور الأعراض من عدمه.



2- فحص المشتبه فيهم

صرح قبل عدة أيام وزير الصحة الفرنسي عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا لسائحين فرنسيين قادمين من مصر، ردا علي هذه التصريحات تواصلت وزارة الصحة المصرية مع نظيرتها الفرنسية.



أكدت زايد، ردا على التصريحات الفرنسية عن حالتين قادمتين من مصر حاملتين للفيروس، أن الوزارة فحصت جميع المتعاملين مع الحالتين، وفحصت الوزارة 1443 حالة مشتبه في إصابتها لكورونا منذ بداية الأزمة.



3- إجلاء المصريين من وهان

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استعدادات الحكومة لمواجهة الوضع الوبائي لفيروس الكورونا، حيث أجلت مصر 302 مصريين من مدينة وهان الصينية، خضع القادمون من وهان للفحص والعزل لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.



أضافت زايد، أنه تم إجراء 1443 تحليلا لأشخاص مشتبه فى إصابتهم بالفيروس، وكانت حالة واحدة إيجابية بدون أعراض، وجاءت نتيجته سلبية بعد يومين، عزلته وزارة الصحة لمدة أسبوعين



وشملت التحاليل الطبية 13 شخص قادمين من العمرة باﻹضافة إلي 302 مصري أجلتهم الحكومة من مدينة وهان، وتتلقى الوزارة يوميا بلاغلات ويتم إجراء التحاليل الطبية.



4- تعاون الصحة العالمية

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تنسق مع الصحة العالمية، وتلتزم دول العالم باتفاقية الصحة العالمية المبرمة في 2005 في تبادل البيانات الصحية وشفافية البيانات، "لا نخفى أي شيء"، مضيفا أن الدول التي تخفي إعلان الفيروس أو أشخاص مشتبه بها خلال يومين، من حق الصحة العالمية أن تعلن مباشرة عن وجود إصابات.



وأضافت زايد، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الطيران لفحص القادمين على الطائرات القادمة من الدول التي يوجد بها فيروس كورونا، وتحقق الوزارة مع الشخص القادم إلى مصر حول أماكن تواجده خلال آخر أسبوعين، وهل يعاني الشخص من أي أعراض للفيروس.



5-تشديد الرقابة الصحية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة"، ووجه الرئيس، بمتابعة تطورات الموقف العالمي لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الوقائي في هذا الشأن، ووجه الرئيس بتشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.



وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات فيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الوقائية في هذا الشأن، كما وجه الرئيس، بضرورة مواصلة رفع درجة الاستعداد بالتعاون بين كافة الجهات المعنية، وتنظيم حملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة.



6-نفى الشائعات

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعات انتشار حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، قد تواصل المركز مع وزارتا التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان.



وأكدت المركز الإعلامي، أنه لا صحة لوجود حالات مصابة بالفيروس بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة بكافة محافظات الجمهورية خالية من أى فيروسات وبائية، شدد المركز على الشفافية فى التعامل مع أى حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس والإعلان عنها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



7-الاستعدادات القصوى

وكشفت وزارة التعليم العالي عن رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لرصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس، ومتابعة المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، والتعاون مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.



ويوجد مجموعة من الاجراءات الوقائية منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، حيث تجهز الحكومة الحجر الصحي بأحدث الأدوات، وأقسام العزل بمستشفيات الحميات، وقيام وحدات العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بتعريف بالفيروس.



تقوم الحكومة المصرية ووزارة الصحة بجهود كبيرة لمحاولة احتواء انتشار فيروس الكورونا الجديد ضمن خطة وضعتها الحكومة من خلال تشكيل وحدة مكافحة الأزمة وتخصيص غرفة عمليات خاصة بوزارة الصحة والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الرد علي الشائعات أولا بأول.