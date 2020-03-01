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عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة ومفاجأة كبيرة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:51 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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ينطلق كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة بعد قليل على أرضية ملعب سانتياجو ببرنابيو، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد عن تشكيلة فريقه للمباراة، والتي ضمت الأسماء التالية.

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو
خط الوسط: إيسكو - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي.
خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ألفونس أريولا - إيدير ميليتاو - ماريانو دياز - لوكا مودريتش - جاريث بيل - فيرلان ميندي - لوكاس فاسكيز.

تنطلق المباراة في الثامنة بتوقيت جرينتش، التاسعة بتوقيت تونس والجزائر، العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

يدير المباراة الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز، وتذاع عبر قناتي bein sports hd1 و bein sports hd3.

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الكلمات المفتاحية

رياضة تشكيل ريال مدريد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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