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عاجل.. تشكيل ناري لبرشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

الأحد 01/مارس/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو، مباراة ريال مدريد وضيفه برشلونة، في كلاسيكو الأرض لحساب الجولة 28 من الدوري الإسباني.


وأعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن التشكيل الرسمي لفريقه للمباراة، والذي جاء على النحو التالي.


حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط: أرثر ميلو - فرانكي دي يونج - سيرجي بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان.


ويتواجد على كرسي البدلاء: نيتو - صامويل فيربو - كليمون لونجليه - إيفان راكيتيتش - رونالد أراوخو - جوناثان برايثوايت - أنسوا فاتي.


يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، مقابل 53 نقطة لريال مدريد صاحب المركز الثاني.


وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.


تذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس الأولى والثالثة، ويديرها الحكم ماتيو لاهوز.

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