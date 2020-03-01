مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك



وغادر لاعبو الفريق، مقر النادي اليوم بدون التدريب إعتراضًا على عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة لهم حتى الآن.



وطلب مرتضى من تيجانا بجمع لاعبي الفريق في مقر النادي مساء اليوم لعقد جلسة معهم بالإضافة إلى تصوير فيديو للتأكيد على إنهاء الأزمة وعدم وجود مشاكل.



ويستعد الزمالك للسفر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل لخوض مباراة الإياب أمام الترجي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

كلف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بإستدعاء لاعبي الفريق إلى مقر النادي بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.