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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 01/مارس/2020 - 08:45 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 1/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || عشرات المهاجرين غير الشرعيين يجتازون الحدود ويدخلون اليونان

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
اجتاز عشرات المهاجرين غير الشرعيين، الأحد، الحدود ويدخلون الأراضي اليونانية بعد اشتباكات عنيفة مع حرس الحدود اليوناني.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || بريطانيا تجلي عائلات العاملين وكل الموظفين من سفارتها بطهران
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلنت بريطانيا، مساء الأحد، إجلاء عائلات العاملين وكل الموظفين غير الضروريين من سفارتها في طهران بسبب فيروس كورونا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، مساء اليوم الأحد، إلى 34 والمصابين إلى 1700.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طهران بريطانيا اليونان إيطاليا

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