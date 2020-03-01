Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بإنهاء أزمة المستحقات

الأحد 01/مارس/2020 - 08:43 م
Advertisements
كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
Advertisements
شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على إدارة القلعة البيضاء بضرورة إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة خلال الساعات المقبلة.

وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك بسرعة حل الأمر لخوفه من تأثر ذلك على تركيز اللاعبين قبل السفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأوضح الخواجة لإدارة الزمالك أن ما حدث اليوم ورفض اللاعبين التدريب قبل حصولهم على مستحقاتهم المالية سيؤثر عليهم بشكل سلبي قبل رحلة تونس وأكد على رغبته في الحفاظ على تركيز الجميع داخل الملعب فقط بسبب صعوبة المواجهة المقبلة.

Advertisements

أخبار تهمك

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 6 دقيقة

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزارتا الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"حماية المستهلك" يصدر بيان بخصوص أسعار السجائر الجديدة

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

07:51 م

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

02:58 م

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

07:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status