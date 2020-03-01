كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بإنهاء أزمة المستحقات



وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك بسرعة حل الأمر لخوفه من تأثر ذلك على تركيز اللاعبين قبل السفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وأوضح الخواجة لإدارة الزمالك أن ما حدث اليوم ورفض اللاعبين التدريب قبل حصولهم على مستحقاتهم المالية سيؤثر عليهم بشكل سلبي قبل رحلة تونس وأكد على رغبته في الحفاظ على تركيز الجميع داخل الملعب فقط بسبب صعوبة المواجهة المقبلة.





شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على إدارة القلعة البيضاء بضرورة إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة خلال الساعات المقبلة.