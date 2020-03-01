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بومبيو: نأمل بمفاوضات أفغانية داخلية خلال الأيام المقبلة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:30 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أمله في أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة مفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بعد أن وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع الحركة بشأن سحب القوات الأمريكية.

وقال بومبيو لشبكة "سي.بي.إس.إن" الاتفاق الموقع، يوم السبت كان تاريخياً وتضمن التزامات مفصلة من جانب طالبان بشأن خفض العنف في البلاد مما يمهد الطريق لإجراء مفاوضات فيما بين الأفغان بشأن مستقبل البلاد لأول مرة منذ نحو 20 عاماً.

وتابع بومبيو: "نأمل أن تبدأ مفاوضات بين الأفغان كذلك".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك بشكل فعال في العملية.

ولم يحدد بومبيو موعداً لاجتماع ترامب الموعود مع زعماء طالبان.
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