العراق تعلن ارتفاع عدد الحالات بفيروس كورونا إلى 19 إصابة





أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتقع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة.





وتابعت الصحة العراقية: أن "اثنين من المصابين الستة في بغداد، والأربعة الآخرين في السليمانية، وجميعهم عادوا من إيران خلال الفترة الأخيرة".





هذا وتقرر في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي بمحافظة ميسان العراقية لمدة 5 أيام بسبب فيروس كورونا.





كما ستعطل محافظة الأنبار الدوام لمدة 4 أيام في عدد من الدوائر بسبب كورونا، حسب ما نقل موقع قناة "السومرية" العراقية.





وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أصدرت بيانًا منفصلًا في وقت سابق، طلبت فيه من العراقيين تجنب أي تجمعات سواء كانت مظاهرات أو مناسبات اجتماعية لتفادي التقاط فيروس المرض.





وكانت العراق، قد حظرت يوم الأربعاء الماضي، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين ومنع السفر من وإلى 9 دول.





وكانت أول حالة إصابة في العراق لطالب إيراني أُعيد بعد ذلك إلى بلده، والمصابون الباقون عراقيون كانوا قد زاروا إيران.



