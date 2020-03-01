المنيا يفوز على بني سويف وديا



فاز فريق المنيا على نظيره بني سويف بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد بملعب نادي المنيا الرياضي.



وكان فريق المنيا بقيادة المدير الفني شديد قناوي قد دخل المباراة بتشكيل ضم كل من : عبد الكافي رجب - عباس مصطفى - أيمن ناصر - أحمد رضا - محمود المنشاوي - مصطفى الشوبكي - محمد ثروت - كامل أحمد - علي دياب - عمرو عثمان - شعبان عبدالحميد.



ونجح لاعب المنيا علي دياب في احراز ضربة جزاء بالشوط الاول بعد أن حصل عليها اللاعب عمرو عثمان، ليضيف بعدها اللاعب كامل أحمد هدفا آخر للمنيا، قبل ان يسجل بني سويف هدفا قبل نهاية الشوط.



وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للجولة السابعة عشر، والتي يحل فيها نادي المنيا ضيفا على ديروط الاحد المقبل.

