وظائف وزارة الدفاع 2020 | نقدم لكم موعد ورابط التقديم والشروط اللازمة استعلم الآن Inquire now





وظائف وزارة الدفاع | قامت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد 1/3/2020، بالإعلان عن بدء استقبال طلبات الوظائف المدنية 1441 عبر نظام التعاقد ضمن برنامج المساندة الفنية، وذلك لكل من حملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم وحملة البكالوريوس، لعدد من التخصصات على أن يتم التقديم عبر موقع وزارة الدفاع.





وظائف وزارة الدفاع السعودية

فتحت وزارة الدفاع السعودية المجال من خلال موقعها أمام حملة عدد من التخصصات من حملة برامج البكالوريوس، شهادات الابتدائية، الكفاءة المتوسطة، الثانوية العامة، الدبلوم، للتقدم إلى وظائف وزارة الدفاع المدنية 2020 من خلال رابط موقع وزارة الدفاع.





موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع أوضحت وزارة الدفاع أن موعد التقديم لوظائف وزاره الدفاع سيكون متاحًا عن طريق بوابة التسجيل والقبول عبر موقعها، وذلك خلال الفترة من تاريخ 06/ 07/ 1441هـ إلى تاريخ 12 / 07 / 1441هـ.



شروط وظائف وزارة الدفاع المدنية 1441

1- أن يحمل المتقدم لوظائف وزارة الدفاع الجنسية السعودية.





2- أن يزيد عمر المتقدم على 18 عامًا، وألا يزيد عن 35 عامًا، مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية عند التقديم.





3- أن يكون حسن السمعة والسلوك، ولم يتم الحكم عليه في جريمة مخلة بالأخلاق.





4- أن يكون تقدير المتقدم لوظائف وزابرة الدفاع لعام 2020 جيد فما فوق، ولحملة الشهادات من خارج المملكة يشترط معادلتها.





5- أن يجتاز معاملات القبول والمقابلة الشخصية طبقاً للشروط المعلن عنها من قبل وزارة الدفاع، وأن يكون سليم صحيًا، ويتناسب وزنه مع طوله وفقًا للائحة الطبية.





وأشارت وزارة الدفاع أنه سيتم اختيار المتقدم لوظائفها وفقًا للشهادات العلمية والخبرة، منوهة إلى أن عملية التسجيل لا تعني قبوله للوظيفة.





رابط التقدم على وظائف وزارة الدفاع عبر موقع الرسمي

وظائف وزارة الدفاع من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). يمكنكم الآن الاستعلام عن



