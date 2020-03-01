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ثلاث مباريات نارية في ختام الجولة 16 بالقسم الثاني

الأحد 01/مارس/2020 - 08:21 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تستكمل عصر الإثنين، المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني بإقامة 3 مواجهات نارية في إستكمال الجولة السادسة عشر.


1- الداخلية مع الترسانة

يلتقي فريق الداخلية على ملعب نادى السكة الحديدمع فريق الترسانة، ويدخل الداخلية اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد 25 نقطة، من الفوز في
6 مباريات، وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبيه 21 هدف وسكنت شباكه 12 هدف,

بينما فريق الترسانة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطةـ من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 جولات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، سجل لاعبيه 10 أهداف، وسكنت شباكه 17 هدف.

وحقق فريق الداخلية الفوز خارج ملعبة في الدور الأول، بثلاثة أهداف نظيفة، سجل الأهداف أحمد عبد الفتاح هدفين، ومصطفى إبراهيم.

2- بتروجت مع الزرقا

يلتقي فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، مع فريق الزرقا بقيادة محمد حسن، على استاد بتروسبورت، يدخل بتروجت اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 25 نقطة من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في مثلهم ، سجل لاعبيه 16 هدف وسكنت شباكه 9 أهداف، بينما فريق الزرقا متذيل المجموعة برصيد 9 نقاط حقق فوزا وحيد، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، سجل لاعبيه 10 أهداف وسكنت شباكه 23 هدف، كان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.


3- النصر مع النجوم

يستضيف فريق النصر بقيادة سيد عيد نظيره فريق النجوم بقيادة محمد صلاح، في لقاء مرتقب، ويحتل النصر المركز الثامن برصيد 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 لقاءا، سجل لاعبيه 17 هدف وعليه 19 هدف.

بينما فريق النجوم صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6 جوولا، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات ، سجل لاعبيه 18 هدف، وسكنت شباكه 13 هدف، وحقق فريق النصر الفوز بهدف محمود السيد في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة
2- الداخلية 25 نقطة
3- بتروجت 25 نقطة
4- منتخب السويس 24 نقطة
5- النجوم 21 نقطة
6- جمهورية شبين 21 نقطة
7- القناة 21 نقطة
8- النصر 19 نقطة
9- كوكاكولا 18 نقطة
10- المريخ 15 نقطة
11- الترسانة 14 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
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