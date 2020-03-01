إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )

قال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم إنشاء وحدة أسنان على مستوى عالي من التجهيزات والمعدات بمستشفى سمنود المركزي وتم تزويدها بعدد ٤ وحدات مع استراحه للمرضى لخدمة أهالي سمنود والقرى المجاورة لها.



ويأتى ذلك امتدادًا للمشاركة الفعالة للمجتمع المدني بالمساهمة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء والاهتمام بصحة المرضى، وجاري تطوير وتوسيع قسم الأسنان بالمستشفى بأحدث التجهيزات والتقنيات طبقًا للمواصفات الطبية المتكاملة تحت إشراف فريق طبي قوي ومتميز.