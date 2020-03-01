Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )

الأحد 01/مارس/2020 - 08:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements
قال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم إنشاء وحدة أسنان على مستوى عالي من التجهيزات والمعدات بمستشفى سمنود المركزي وتم تزويدها بعدد ٤ وحدات مع استراحه للمرضى لخدمة أهالي سمنود والقرى المجاورة لها.

ويأتى ذلك امتدادًا للمشاركة الفعالة للمجتمع المدني بالمساهمة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء والاهتمام بصحة المرضى، وجاري تطوير وتوسيع قسم الأسنان بالمستشفى بأحدث التجهيزات والتقنيات طبقًا للمواصفات الطبية المتكاملة تحت إشراف فريق طبي قوي ومتميز.
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
إنشاء وحدة أسنان بالجهود الذاتية بمستشفى سمنود المركزي (صور )
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سمنود الصحة اسنان اخبار

أخبار تهمك

وزارتا الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 8 دقيقة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 12 دقيقة

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"حماية المستهلك" يصدر بيان بخصوص أسعار السجائر الجديدة

منذ 42 دقيقة

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يفتتح العناية وقسم الدرن بمستشفي الصدر (صور)

بالجهود الذاتية.. أهالي أصفون بإسنا يقيمون سجلا مدنيا مميكنا

إنشاء وحدة قسطرة قلب وتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى بني سويف

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الوحدة المحلية لـ"الربدان" بتكلفة 3 مليون جنيهًا (صور)

محافظ البحيرة: تشغيل مدرسة التمريض الجديدة برشيد وافتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى الدلنجات

محافظ دمياط: نتوسع في إنشاء وحدات غسيل الكلى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

07:51 م

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

02:58 م

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

07:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status