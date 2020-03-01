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ديلي ستار: "كورونا" يبعد سون عن توتنهام

الأحد 01/مارس/2020 - 08:08 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير أنجليزية، أن اللاعب الكوري الجنوبي الدولي ونجم نادي توتنهام الإنجليزي سون هيونج مين سيخضع للعزل لمدة أسبوعين، عقب عودته من كوريا الجنوبية، بسبب مخاوف من إصابته بفيروس كورونا.


ووفقاً لصحيفة ديلي ستار الإنجليزية، فإن سون ستطبق عليه الإجراءات الإحترازية المتبعة عن عودة أي شخص من دولة منتشر بها كورونا.

 

وذهب سون لبلاده كوريا الجنوبية في وقت سابق، لإجراء عملية جراحية في ذراعه، جراء إصابة تعرض لها مع فريقه.

 

وألمح مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد وولفرهامبتون، أن سون سيبتعد لفترة بعد عودته من أجل الإطمئنان على عدم حمله للفيروس، دون الكشف عن الخطة المقررة لذلك.

 

وخسر توتنهام بثلاثية لهدفين أمام ضيفه وولفرهامبتون واندررو اليوم الأحد، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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