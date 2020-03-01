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الحماية المدنية في قنا تسيطر على حريق في 18 فدانًا للقصب

الأحد 01/مارس/2020 - 08:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في 18 فدان من محصول القصب، قبل امتداده للمنازل بمركز دشنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بنشوب حريق في 18 فدان من زراعات القصب بقرية أبو مناع بدشنا.

انتقلت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، وتمكنت من اخماد الحريق قبل امتداده للمنازل.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق نشب في حوش، بقرية الشعانية بنجع حمادي، دون خسائر في الأرواح.
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