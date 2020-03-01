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فوز بورفؤاد والنوبة وخسارة بورتو بالمجموعة السابعة بالقسم الثالث

الأحد 01/مارس/2020 - 08:05 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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شهدت مباريات الأسبوع الثاني والعشرون، للمجموعة السابعة، من دوري القسم الثالث، خسارة بورتو خارج ملعبه من دمياط، بهدفين مقابل هدف.

ةحقق فريق بورفؤاد فوزا غاليا على حساب فريق سماد السويس، بهدف نظيف، وواصل النوبة المنافسة على التأهل للترقي، بالفوز على فريق ابو شحاته بهدف، وخسر غزل السويس من كهرباء الإسماعيلية بسبعة أهداف نظيفة.

وفاز غزل دمياط بهدفين مقابل هدف على فريق رأس البر، وتعادل بلدية الاسماعيلية مع ميت الخولي بهدف لكل منهما.

ونجح فريق منشية الشهداء في الفوز على فريق مركز شباب ابو صوير بثلاثة أهداف مقابل هدف.


ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 49 نقطة
2- بورفؤاد 49 نقطة
3- النوبة 48 نقطة
4- الكهرباء 39 نقطة
5- سماد السويس 35 نقطة
6- منشية الشهداء 35 نقطة
7- دمياط 32 نقطة
8- غزل دمياط 29 نقطة
9- ميت الخولي 24 نقطة
10- رأس البر 22 نقطة
11- أبو شحاته 19 نقطة
12- بلدية الإسماعيلية 18 نقطة
13- أبو صوير 13 نقطة
14- غزل السويس 7 نقاط
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