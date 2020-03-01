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هكذا احتفلا الهضبة ونادر حمدي بـ"سهران"

الأحد 01/مارس/2020 - 08:12 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
لمياء محمد
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نشر الشاعر تامر حسين، على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة برفقة الفنان عمرو دياب ونادر حمدي، وذلك خلال حفل الهضبة أمس في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وأرفق الشاعر الغنائي تعليقًا للصورة قائلًا:"صورة بعد حيعيش يفتكرني على البيانو ناقصها عمرو مصطفى، وعلق الفنان نادر حمدي على الصورة: "الصورة فعلا ناقصها".

ويذكر أن قدم "الهضبة" خلال الحفل أمس، مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة، ومنها أغاني ألبومه الجديد "سهران"، الذي ضم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف، ليواصل الهضبة نجاحه وتنوعه المستمرفي الموسيقى التي يقدمها رغم بلوغه الـ 58 عامًا.
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