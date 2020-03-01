ديانا حداد لـ"الفجرالفني": لا أحد من بناتي لديه نفس موهبتي

قالت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، أن بناتها لديهم العديد من الهويات المختلفة والاهتمامات التي يحبوا ممارستها في يومهم.



و كشفت ديانا، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن التي أتخذت من بناتها نفس هوايتها الفنية قائلة:"بناتي الاثنين لم يتاخذوا نفس هوايتي الفنية في الغناء وبناتي بيسمعوا أغاني غربيه وهذا الجيل بشكل عام بيحب الأغاني الغربي جدًا.



وأضافت حداد، أن بنتها الصغيره صوتها حلو جدًا في الغناء وبتغني أغاني غربية.



يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد، أغنية "ما حد يحس بالعاشق"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، أحتفالًا بعيد الحب، على حسابها الرسمي، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بثلاث أسابيع.