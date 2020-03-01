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ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34

الأحد 01/مارس/2020 - 07:09 م
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بوابة الفجر
الفجر
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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، مساء اليوم الأحد، إلى 34 والمصابين إلى 1700.

ويذكر أن أعلنت إيطاليا، السبت، شفاء مريض بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الوفاة إلى 29 حالة.

وأكدت وكالة الحماية المدنية وفاة 8 أشخاص آخرين في إيطاليا بسبب فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29، في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

وقال رئيس الوكالة إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1128 حالة، شُفي 50 شخصا منهم، وتُوفي 29.

وفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، حسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وفي الصين أصيب بالفيروس أكثر من 78 ألف شخص، توفي منهم 2715، ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 30 دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.


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الكلمات المفتاحية

كورونا ايطاليا الوفيات الصحة الرى ارتفاع

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