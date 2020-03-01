Advertisements
Advertisements
Advertisements

"منظمة التعاون الإسلامي" و"الملك سلمان للإغاثة" يوقعان على برنامج تعاون مشترك

الأحد 01/مارس/2020 - 06:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

وقّع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساء اليوم الأحد، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، على برنامج التعاون والتفاهم المشترك.

وجاء هذا التوقيع على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) يومي 1 و 2 مارس، ويهدف البرنامج إلى المضي قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة التعاون الإسلامي الملك سلمان للإغاثة الملك سلمان

أخبار تهمك

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار السجائر في مصر بعد التعديل الأخير

منذ ساعتين و 44 دقيقة

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ ساعتين

الموعد الأخير للاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ ساعة و 25 دقيقة

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

العثيمين يحث دول التعاون الإسلامي على التصدي للأزمة الإنسانية في اليمن

مركز سلمان للإغاثة: المملكة قدمت مساعدات إلى دول العالم بلغت 86 مليار دولار

سلمان للإغاثة يوقع برنامج التدريب الحرفي للمرأة اليمنية

وزير الخارجية يفتتح معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

منظمة التعاون الإسلامي: المملكة تمول معظم مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الصومال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

02:58 م

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

05:23 م

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

03:03 م

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status