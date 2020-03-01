"منظمة التعاون الإسلامي" و"الملك سلمان للإغاثة" يوقعان على برنامج تعاون مشترك





وقّع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساء اليوم الأحد، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، على برنامج التعاون والتفاهم المشترك.





وجاء هذا التوقيع على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) يومي 1 و 2 مارس، ويهدف البرنامج إلى المضي قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة.



