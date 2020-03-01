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أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

الأحد 01/مارس/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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غادر بعض لاعبي فريق الزمالك مقر النادي مساء اليوم بدون خوض المران المحدد له من قبل الخامسة مساءًأ.

ورفض بعض لاعبي الفريق التدريب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ليتركوا النادي ويستقلوا سيارتهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.

ويحاول مسئولو الزمالك إنهاء الأمر في الساعات المقبلة وصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل السفر إلى تونس ومواجهة فريق الترجي.
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