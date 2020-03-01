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وزيرة الصحة: تدربنا على الخطط والسيناريوهات المتوقعة لفيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 07:11 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنهم استعراضوا خطة مصر والسيناريوهات المتوقعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني لدى القاهرة، أن هناك تشديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرارية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم التدريب على كافة الخطط المتوقعة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يوجد تنسيق بشكل دائم، وغرفة العمليات منعقدة بشكل دائم.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كوورنا الصحة السيسي

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